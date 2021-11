Bearing Point organiseert weer Tax Administration Performance Summit

1 Delen

WILLEMSTAD- Deze week organiseerde BearingPoint Caribbean haar derde jaarlijkse Tax Administration Performance Summit, waar 10 belastingdiensten uit het Caribisch gebied en de Pacific werden verwelkomd.

De succesvolle conferentie werd zowel fysiek op het kantoor van BearingPoint bijgewoond, als virtueel door deelnemers op afstand.

Afgevaardigden uit onder andere Dominica, Anguilla, Turks & Caicos, Fiji, Samoa en Papoea-Nieuw-Guinea woonden het driedaagse evenement bij. Tijdens de vergaderingen en discussies kwam een breed scala aan onderwerpen aan de orde, variërend van trends en innovatie in de belastingdienstsector tot aan het acceptatietraject van IT-oplossingen.

Het evenement werd mede georganiseerd door C2D Services, de in Canada gevestigde implementatiepartner van BearingPoint Caribbean die verantwoordelijk is voor de data opschoning en migratie van data, training en coaching, change management en communicatieondersteuning voor belastingdiensten.

Verheugd

“We zijn zeer verheugd om al onze deelnemers te kunnen verwelkomen na een gedetailleerde en zorgvuldige planning. We moesten het evenement vorig jaar uitstellen vanwege COVID-19, dus het is van grote waarde om weer contact te kunnen maken met deze 10 belastingdiensten om ervaringen en best practices uit te wisselen zegt Avinash Grootens,. Zij is Managing Director van Bearing Point Caribbean.