Bedreigers Arubaanse premier krijgen taakstraf

ORANJESTAD – De twee mannen die de Arubaanse premier Evelyn Wever- Croes hebben bedreigd, zijn veroordeeld tot dertig uur dienstverlening elk. De twee zetten op 29 december vorig jaar doodsbedreigingen tegen de minister-president op Facebook. Ze waren boos over de nieuwe corona-maatregelen.

De veroordeling was conform de eis van de Officier van Justitie. Die had betoogd dat iedereen kritiek mag hebben, maar dat bedreigen van de premier van een heel andere orde is en bestraft dient te worden.

