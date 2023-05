Bedrijfsleven: Discussie over de Caribische Gulden is achterhaald

WILLEMSTAD – De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, VBC wil de discussie over de Caribische gulden loskoppelen van dollarisatie. Twee verschillende zaken, aldus de ondernemers.

VBC ziet de Caribische gulden slechts als een eenvoudige naamsverandering, die op zich geen gevolgen zou moeten hebben voor de waarde van de gulden of de Curaçaose economie.

De Centrale Bank heeft in detail uitgelegd wat er moet gebeuren om de Antilliaanse gulden om te wisselen voor de Caribische gulden. Zonder in te gaan op alle technische details zijn er volgens de ondernemers geldige en zeer belangrijke redenen waarom de verandering op korte termijn moet plaatsvinden.

De Centrale Bank moet voldoende contant geld in omloop houden om aan alle transacties te voldoen. Vooral omdat er nog steeds veel transacties op Curaçao plaatsvinden met contant geld. De oude munt voldoet technisch niet meer aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van nu.

Een uitgebreide discussie over de gulden is een gepasseerd station, omdat het regeringsbesluit al lang geleden is genomen, zeggen de ondernemers.