Economie ‘Bedrijven niet verplicht om 100-guldenbiljetten te accepteren’ Dick Drayer 10-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Winkels en bedrijven op Curaçao zijn niet verplicht om betalingen met 100-guldenbiljetten te accepteren. Dat schrijft minister van Financiën, Javier Silvania in antwoord op Statenvragen. Hoewel deze biljetten een wettig betaalmiddel zijn, is er geen wettelijke verplichting om deze biljetten te accepteren.

De minister erkent dat er valse 100-guldenbiljetten in omloop zijn op het eiland. Deze informatie is bevestigd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Die heeft daaropvolgend de gemeenschap geïnformeerd via publicaties in lokale kranten, persconferenties en sociale media over hoe men valse biljetten kan herkennen. Daarnaast heeft de Centrale Bank video’s verspreid waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe de echtheid van 100-guldenbiljetten gecontroleerd kan worden.

De minister geeft verder aan dat er ook in het verleden valse biljetten zijn gedetecteerd op Sint Maarten, maar dat er dit jaar geen meldingen zijn ontvangen van valse biljetten in omloop op dat eiland. Hij benadrukt dat de Centrale Bank het onderwerp serieus neemt en contact zal opnemen met bedrijven die hebben aangegeven 100-guldenbiljetten niet te accepteren, om hen te informeren en begeleiden.

