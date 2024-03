Verkeer Begin Caracasbaaiweg krijgt nieuw asfalt Dick Drayer 2024-03-10 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanavond beginnen de onderhoudswerkzaamheden aan het begin van de Caracasbaaiweg, waarbij de oude asfaltlaag wordt verwijdert en een nieuwe laag asfalt wordt aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats tussen tussen de Dr. Maalweg en Architectenweg, startend bij de verkeerslichten in Salina.

De uitvoering van dit project is in handen van de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij en neemt naar verwachting vier dagen in beslag. Er wordt gewerkt van 20:00 uur ’s avonds tot 05:00 uur in de ochtend.

Inwoners en bedrijven gelegen aan deze weg hebben normaal toegang hebben tot hun huizen of bedrijfspanden. Voor andere automobilisten die gebruik maken van deze weg, zijn alternatieve routes beschikbaar. Dat wordt duidelijk aangegeven met verkeersborden en omleidingen.

St. Maria kruispunt

Morgen starten de werkzaamheden aan de verkeerslichten op het kruispunt in St. Maria. De verkeerslichten worden vervangen door energiezuinige LED-lampen. De werkzaamheden zijn gepland van 11 tot en met 15 maart, met werkuren van 08:30 tot 11:30 uur ’s ochtends en van 13:30 tot 16:30 uur in de middag. Dit schema is bedoeld om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens de werkzaamheden zijn de huidige verkeerslichten buiten werking. In deze periode gelden de normale verkeersregels voor een kruispunt zonder werkende verkeerslichten, en dienen automobilisten de verkeersborden te volgen.