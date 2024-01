Begroting Curaçao 2024 aangenomen

WILLEMSTAD – De begroting van Curaçao voor 2024 is gisteren aangenomen met veertien stemmen voor en zeven tegen. Minister van Financiën Javier Silvania maakte de definitieve cijfers van de begroting bekend, met een totaal van ruim 2.1 miljard Antilliaanse gulden.

De begroting voor de ‘Gewone Dienst’ is vastgesteld op 1.9 miljard gulden. De term “Gewone Dienst” in de begroting verwijst naar de lopende uitgaven van de Curaçaose overheid.

Deze uitgaven omvatten de dagelijkse kosten die nodig zijn voor het functioneren van de overheid, zoals: salarissen en lonen van ambtenaren en medewerkers. Kosten voor onderhoud en beheer van overheidsgebouwen en -faciliteiten en uitgaven voor openbare diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, en sociale zekerheid.

Voor de ‘Kapitaaldienst’ is 209 miljoen gulden gereserveerd. Deze term verwijst naar de kapitaaluitgaven van een overheid. Deze uitgaven zijn vaak eenmalig of hebben een investerend karakter en zijn gericht op de toekomstige ontwikkeling van het land of de organisatie. Voorbeelden van kapitaaluitgaven zijn: aankoop of bouw van nieuwe infrastructuur zoals wegen, bruggen, scholen en ziekenhuizen, grote renovatie- of uitbreidingsprojecten en de aanschaf van belangrijke bedrijfsmiddelen zoals voertuigen, machines en apparatuur.

Ennia

Quincy Girigorie van de PAR-fractie legde uit waarom zij tegen de begroting stemden. De belangrijkste reden was de onduidelijke omgang met een budgetpost van 30 miljoen gulden, toegewezen voor een oplossing voor Ennia sinds 2021, zonder adequate documentatie en uitleg. Girigorie benadrukte ook het risico van ongecontroleerde uitgaven en de gebrek aan prioriteiten in de begroting.

Giselle Mc William van de MAN-fractie uitte eveneens bezorgdheid over de transparantie en verantwoording van de begroting, met name over de 30 miljoen gulden die zonder duidelijke onderbouwing aan de regering werd toevertrouwd.

Ook het College financiel toezicht heeft in reactie op de ontwerpbegroting verzocht om geïnformeerd te worden over de uitgewerkte oplossing van Ennia.

In de Nota van Wijziging zijn de rentelasten, 46 miljoen gulde per jaar, uit hoofde van de herfinanciering van de liquiditeitssteunlening opgenomen. Curaçao houdt deze rentelasten meerjarig (2024-2027) gelijk op het hoge tarief.

Dit ondanks de toezegging van Nederland om de herfinanciering om te zetten in een langjarige lening tegen een lager rentetarief, wanneer de oplossing voor ENNIA door Nederlandse experts als financieel solide en duurzaam is beoordeeld.

Het Cft acht het van groot belang dat deze oplossing voor ENNIA er zo snel mogelijk komt, zodat de rentelasten al in 2024, en meerjarig, kunnen worden verlaagd.

Moties

Gilbert Doran van de regeringspartij MFK noemde het paradoxaal dat sommige collega’s tegen de begroting stemden maar tegelijkertijd moties indienden om fondsen toe te wijzen aan bepaalde posten.

Sheldry Osepa van de PNP-fractie benadrukte dat hoewel de begroting nu is aangenomen, deze in de toekomst kan veranderen. De PNP-fractie stemde voor de begroting om de eigen regering ruimte te geven om verder te werken en verbeteringen aan te brengen.

Uiteindelijk is de begroting voor 2024, ondanks de verdeeldheid en kritiek, aangenomen door het parlement van Curaçao.