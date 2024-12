Overheid Begrotingsdebat 2025 in week van 9 november Dick Drayer 02-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De openbare behandeling van de begroting 2025 door de Staten van Curaçao vindt plaats in de week van 9 tot en met 13 november. Het parlement heeft hiervoor ruimte gemaakt in de agenda, waarbij naast een vergadering van de Centrale Commissie geen andere bijeenkomsten staan gepland.

Opvallend is dat de debatten laat op de dag beginnen. Zo start de eerste vergadering op dinsdag 10 november om 13.00 uur en op woensdag om 15.00 uur. Er wordt verwacht dat de vergaderingen tot diep in de nacht doorgaan.

De begroting is voorbereid op basis van een nota van wijziging en een concept-antwoordnota, opgesteld door de regering. De stukken zijn inmiddels doorgestuurd naar het parlement en bevatten antwoorden op vragen en opmerkingen die tijdens eerdere commissievergaderingen zijn gesteld.

Kritiek

Enkele fracties hebben kritiek geuit op de manier waarop de begroting wordt behandeld in de Centrale Commissie. Zij stellen dat het huidige proces, dat sterk gericht is op cijfermatige analyse, weinig aantrekkelijk is voor de bevolking en niet bijdraagt aan het vergroten van interesse in de vergaderingen. Er wordt gepleit voor hervormingen om de behandeling van de begroting interessanter en toegankelijker te maken.

