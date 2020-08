Behandeling kort geding Elhage in vergaderzaal Staten

Willemstad – De behandeling van het kort geding van Shaheen Elhage tegen de statenleden, de Staten en het Land wordt is morgen om 10:00 uur. Niet in de rechtbank, maar in de vergaderzaal van de Staten. Dit vanwege de ruimte en de belangstelling.

Elhage wil bij kort geding toegang als Statenlid afdwingen, nu tien oppositieleden zich daar tegen verzetten. De pers mag geen beeld- en geluidsopnames maken tijdens de zitting. De uitspraak wordt pas maandag 10 augustus om 15.00 verwacht.

