Beheerder Freezone Curinde organiseert masterclass over professionele imago 

WILLEMSTAD – De Curaçao Industrial and International Trade Development Company Curinde heeft een masterclass georganiseerd met de internationale expert Vladimil Jiménez. Obder het motto dat goed beheer van je persoonlijke merk een essentieel onderdeel is van succes.

De sessie dook diep in de elementen die essentieel zijn en succes bepalen van een professioneel imago. De aanwezigen kregen een duidelijk inzicht in het onderwerp en hoe dit kan bijdragen aan het verbeteren van hun professionele imago. Na de presentatie werd geconcludeerd dat er een basis en toewijding is om een groep lokale jongeren voor te bereiden op het produceren van hun eigen lijn chacabana’s (guayaberas).

Expert Vladimil Jiménez Vargas is eigenaar van Calpo Atelier in de Dominicaanse Republiek en een enthousiaste fashionista met een passie voor goed kleden. Hij is afgestudeerd aan de O&M University en heeft een specialisatie in imago-advies en artistieke styling van de prestigieuze Chavón Santo Domingo Fashion School.

Daarnaast is hij afgestudeerd in informatica, werkt hij in radio en televisie als presentator en heeft hij diploma’s in Neurosales, Managerial Leadership, Professional Image en Senior Management. Hij is de mode-expert in het programma Buenos Días con Jesús Nova en neemt regelmatig deel aan internationale mode-evenementen naast het kleden van verschillende beroemdheden.

Curinde hoopt met deze Masterclass niet alleen de kennis van de deelnemers te hebben verbreed, maar ook de gemeenschap meer te inspireren om samen een uitstekend imago uit te stralen. Dit was ook een uitstekende gelegenheid voor Calpo Atelier om samen met lokale handelaren de mogelijkheden voor handel via de Economische Zone te inventariseren.