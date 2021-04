78 Gedeeld

De hoge deviezendekking en behoud van de waarde van de gulden is te danken aan Nederland. Dat stelt de Centrale Bank in reactie op de discussie over de eventuele verkoop van een deel van de goudreserves van de Bank.

Den Haag heeft omvangrijke liquiditeitssteun gegeven aan Curaçao en Sint Maarten, waardoor kapitaalvlucht tijdens de start van de COVID19-crisis is uitgebleven. De monetaire unie beschikt daardoor over een solide buffer waarmee de stabiliteit van de waarde van de gulden is gegarandeerd.

Daarvoor zorgt de huidige dekking om importen op Curaçao te kunnen betalen. Die bedraagt zeven maanden en negen dagen. Ruim boven de minimale grens van drie maanden.

Goud

De publieke discussie waarnaar de Centrale Bank refereert is ontstaan na vragen aan de minister van Financiën in de Staten. Parlementslid Charles Cooper van de MFK wilde meer weten over het mogelijk voornemen van de Centrale Bank om een deel van haar goudvoorraad te verkopen.

De CBCS erkent dat die overweging er is, al gaat het om een zeer beperkt deel van de goudreserve. Volgens de Bank liggen de motieven daarvoor in de wens van de Bank om de samenstelling en effectiviteit van de officiële reserves te optimaliseren. Aanleiding daarvoor is de beweeglijkheid in de marktprijs en het potentieel te behalen rendement op het actief beleggen van goud. Die is al enige tijd zeer laag.

Voor een eventuele verkoop is de hulp van het IMF als mondiale expert op dit terrein verzocht. De Centrale Bank verwacht besluitvorming hierover rond de zomer af te ronden, maar verzekert dat besluiten alleen zullen worden genomen waarbij de stabiliteit van de gulden gegarandeerd blijft. De koppeling met de Amerikaanse dollar blijft te allen tijden bestaan.