Bejaarde vrouw levend verbrand

Foto – Èxtra

Willemstad – Een 85-jarige bejaarde vrouw is levend verbrand nadat haar huis zaterdagochtend vlam vatte. Dat gebeurde in de wijk Kanga, vlak achter de Winston Churchillweg.

De 85-jarige Elvia Cecilia Francisca woonde met haar zoon in een vrijwel geheel houten huis. Hij wist aan de vlammenzee te ontkomen, maar voor zijn moeder was er geen ontkomen aan. Na het blussen van de brand is haar lichaam gevonden. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de brand was.

