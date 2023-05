Bejaardentehuis Sandra Hay, ‘Nos Welita’ in de problemen

WILLEMSTAD – Het gaat niet goed met het bekende bejaardentehuis ‘Nos Welita’ in Zapateer. De Gezondheidsinspectie heeft na controle geconstateerd dat het probleem vooral op organisatorisch vlak ligt. De dagelijkse leiding en het bestuur dat toezicht houdt loopt door elkaar, waardoor er in de praktijk geen adequaat toezicht is.

Nos Welita is één van de weinige bejaardentehuizen op Curaçao die in een gebouw huist dat speciaal ontwikkeld is voor bejaardenzorg. Destijds opgericht na een burgeractie van Sandra Hay, vrouw van de bekende zanger Barry Hay van de Golden Earring.

Niet alleen organisatorisch had de Inspectie opmerkingen, maar ook ook de omstandigheden waarin het relatief nieuwe bejaardentehuis zich bevindt. De verlichting in de slaapkamers en keuken is onvoldoende en moet worden aangepast. Er moet een schoonmaakprogramma en een schoonmaakrooster worden opgesteld om dit zo snel mogelijk uit te voeren.

De kleding van het personeel moet worden aangepast, het dragen van slippers en persoonlijke kledingstukken is niet toegestaan. De defecte meubels en bedden moeten worden vervangen.

Wat betreft het financiële en materiële gebied, zullen afzonderlijke inspectieonderzoeken in de komende weken doorgaan. De organisatie moet op de schop.