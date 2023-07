Bekende tambú-zanger ‘Kleine Man’ gearresteerd voor ontucht met minderjarige

ROTTERDAM – De bekende tambú-zanger ‘Kleine Man’, die al enige tijd in Nederland woont, is gearresteerd op verdenking van het plegen van ontucht met een minderjarige.

Dat zou zijn gebeurd in januari van dit jaar. De ouders deden in februari aangifte. Het gaat om mogelijk ontucht met een 14-jarig meisje.

Volgens de aangifte heeft de verdachte het jonge meisje in een hotelkamer in Rotterdam weten te krijgen, waar hij haar naar verluidt zou hebben misbruikt.

De politie heeft goede medewerking gekregen van het hotel, dat de beelden van de beveiligingscamera’s heeft verstrekt waarop te zien is dat de verdachte in dit hotel was met het jonge meisje.