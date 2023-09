Belangenverstrengeling Silvania in de schaduw van het pokerlicht?

WILLEMSTAD – De aankondiging vandaag van een groot gokgerelateerd evenement op Curaçao werpt vragen op over de rol van de overheid bij het reguleren en promoten van de gokindustrie. Het bericht dat de minister van Financiën van Curaçao, Javier Silvania, een hand heeft in het organiseren van een evenement ter viering van nieuwe Kansspelwetgeving in samenwerking met World Poker Tour WPT baart zorgen over potentiële belangenverstrengeling.

Redactioneel commentaar | Dick Drayer

Het is van essentieel belang dat overheden hun plicht om de integriteit en het welzijn van hun burgers te beschermen, scheiden van commerciële belangen. Minister Franc Weerwind van Nederland heeft eerder al zijn zorgen geuit over het gebrek aan adequaat toezicht van de Curaçaose overheid op de online goksector, wat het risico op witwassen en andere ongewenste activiteiten vergroot. De samenwerking tussen de minister van Financiën en WPT lijkt in strijd te zijn met het streven naar een transparant en gereguleerd goklandschap op Curaçao.

Het evenement kan inderdaad economische kansen bieden en de reputatie van Curaçao als gokbestemming versterken. Maar men moet zich afvragen of de overheid, en in het bijzonder een minister die verantwoordelijk is voor financiële regelgeving en integriteit, zo nauw betrokken moet zijn bij de promotie van een dergelijk evenement.

De zorgen van Minister Weerwind moeten serieus worden genomen. Zijn opmerkingen over onvoldoende controle, het niet effectief zijn van het toezicht, en een gebrek aan transparantie, duiden op structurele tekortkomingen die met spoed moeten worden aangepakt.

De innige omhelzing van het ministerie van Financiën en de gokindustrie in beeld

De nieuwe ontwerpwetgeving onder de noemer ‘LOK’, landsverordening Online Kansspelen van Silvania lijkt al ruim baan te geven om de oude schimmige constructie van master- en sublicenties te laten voortbestaan, zonder dat daar een geldige vergunning tegenover staat.

Wanneer de grens tussen toezichthouder en belanghebbende vervaagt, is het risico op schending van integriteit en ethische normen groot. Terwijl de lampen schijnen op de pokerhoofdtafel en de kaarten worden gedeeld, moet de overheid ervoor zorgen dat ze niet het spel verliest waarin de inzet het vertrouwen van haar burgers is.

De viering van nieuwe Kansspelwetgeving zou gepaard moeten gaan met strikte en duidelijke regelgeving, met afstand van belangenverstrengeling. Het welzijn van het Curaçaose volk en de integriteit van haar instellingen mogen nooit worden ingezet als fiches aan de pokertafel.