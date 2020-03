Belastingdienst Bonaire biedt uitstel van betaling

3 Gedeeld

De Belastingdienst op Bonaire biedt burgers en bedrijven uitstel van het betalen van belasting. In ieder geval voor de komende drie maanden.



Je moet dat wel zelf aanvragen tijdens de aangifte of als je een aanslag ontvangt en je moet onderbouwen waarom je door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Elk verzoek wordt individueel bekeken. Krijgt u uitstel, dan zal een betalingsregeling worden afgesproken.