Belastingdienst Curaçao gaat achterstallige afvalstoffenbelasting innen

KRALENDIJK – De belastingdienst gaat een begin maken met het innen van alle achterstallige afvalstoffenbelasting. Voorheen deed Aqualectra dat zelf, maar dat is nu overgedragen aan de belastingdienst.

Het gaat bij deze inhaalslag allereerst om zogenaamde inactive accounts. Dit zijn de schulden die open staan op contracten van Aqualectra die inmiddels zijn beëindigd, bijvoorbeeld als een klant is verhuisd.

De overdracht van achterstallige afvalstoffenbelasting aan de belastingdienst is de afgelopen jaren meerdere malen uitgesteld. Daardoor is de achterstand aanzienlijk opgelopen. De Raad van Ministers heeft daarom onlangs besloten om alleen de verschuldigde bedragen over de jaren 2018 tot en met 2021 in te vorderen en de burgers niet verder te bemoeilijken voor de achterstanden over de jaren 2017 en ouder.

Voor de actieve (huidige) contracten wordt door Aqualectra binnenkort een aanmaning verstuurd voordat de invordering aan de belastingdienst wordt overgedragen.

Mochten belastingplichtigen nog geld te goed hebben van de belastingdienst, dan wordt de eventuele achterstallige afvalstoffenbelasting daarmee verrekend en krijgt de belastingplichtige een verrekeningsbrief van de belastingdienst.