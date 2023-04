Belastingdienst Curaçao haalt meer geld op, maar vooral door premie-inkomsten

WILLEMSTAD – De belastingdienst heeft bijna 566 miljoen gulden binnengehaald in het eerste kwartaal van dit jaar. Bijna elf miljoen gulden meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat meldt de Belastingdienst.

Reden voor feest is het niet en dat komt omdat de meer opbrengst vooral het gevolg is van meer premie-inkomsten. Geld dat dus niet aan beleid besteed kan worden. Het gaat in totaal om bijna 204 miljoen gulden, ruim dertien miljoen meer dan vorig jaar. Per saldo is er dus juist minder belastinggeld binnengekomen.

De winstbelasting leverden in het eerste kwartaal minder op dan vorig jaar, bijna vijftien miljoen gulden. Ook de onroerendezaakbelasting leverde minder op, bijna zeven miljoen gulden. Maar dat komt vooral door de inhaalslag vorig jaar en het nog niet opleggen van aanslagen dit jaar.

Vooralsnog wordt dit tekort teniet gedaan door hogere inkomsten loon- en omzetbelasting.