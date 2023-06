Belastingdienst Curaçao kwijtschelding invorderingsrente met betalingsregeling voor 1 juli

WILLEMSTAD – Belastingplichtigen op Curaçao hebben tot eind van deze maand de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen met de Belastingdienst voor hun openstaande schulden.

Hierdoor kunnen zij voorkomen dat er bijna zeven procent invorderingsrente over deze schulden in rekening wordt gebracht. Sinds 1 april wordt deze rente door de Belastingdienst geheven. Zowel particulieren als zakelijke belastingplichtigen kunnen gebruik maken van deze regeling.

Indien zij zich houden aan de voorwaarden van de betalingsregeling, wordt er geen invorderingsrente in rekening gebracht. Maar als zij de voorwaarden niet naleven, wordt er met terugwerkende kracht invorderingsrente geheven over het resterende openstaande bedrag.

Email

Deze overgangsregeling is ingevoerd om belastingplichtigen niet onnodig op kosten te jagen. Het is voor het overgrote deel van hen niet nodig om naar de Belastingdienst in het WTC te komen. Een verzoek om de debiteurenkaart of een aanvraag voor een betalingsregeling kan bij de belastingdienst ingediend worden via e-mail.

De Belastingdienst benadrukt dat er na 1 juli in alle gevallen invorderingsrente in rekening zal worden gebracht. Dit geldt ook als er na deze datum een betalingsregeling wordt getroffen.