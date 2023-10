Belastingdienst Curaçao lanceert nieuw digitaal dashboard 

WILLEMSTAD – De Belastingdienst op Curaçao heeft een nieuw digitaal dashboard in gebruik genomen, ontwikkeld om de efficiëntie en transparantie van hun werkprocessen te verhogen. Dit meldt het ministerie van Financiën.

Het platform, gemaakt met Microsoft Power BI, moet vooral de informatiestroom binnen de dienst verbeteren. Medewerkers en leidinggevenden hadden voorheen niet altijd voldoende zicht op essentiële gegevens, zoals werkvoorraden, doorlooptijden en individuele prestaties.

Power BI

Microsoft Power BI is een zakelijke analyse-toolset die gebruikers in staat stelt om gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen, te verwerken en te visualiseren, en vervolgens die visualisaties te delen met anderen.

Met Power BI kunnen interactieve rapporten en dashboards worden gecreëerd die inzicht bieden in grote hoeveelheden gegevens. Het platform bevat zowel desktop- als cloudgebaseerde versies en is populair bij bedrijfsanalisten en besluitvormers vanwege gebruiksvriendelijkheid en de krachtige data-analysemogelijkheden.

Deurwaarders

Bijzonder is dat deurwaarders met dit dashboard nu een helder overzicht hebben van hun prioriteiten en hun prestaties kunnen vergelijken met eerdere perioden. Ook biedt het inzicht in de gemiddelde afhandeltijd van hun taken. Leidinggevenden profiteren doordat ze beter zicht krijgen op de werkzaamheden en resultaten van hun teamleden en zo effectiever kunnen sturen.

Na de introductie bij de deurwaarderij wordt het dashboard ook uitgerold naar andere afdelingen, waaronder ‘bijzondere invordering’ en de inspectie der belastingen. Deze tools helpen de afdelingen taken beter te prioriteren, fiscale verplichtingen te monitoren en de afhandeltijd van aangiftes te verkorten.

Publiek

Het ministerie benadrukt het belang van transparantie richting het publiek. Met de dashboards zegt de Belastingdienst de burgers beter inzicht te willen geven in hun werkwijze en aantonen dat er actief gewerkt wordt aan het optimaliseren van de dienstverlening.

Deze digitale vernieuwing bij de deurwaarderij markeert volgens het ministerie het begin van een breder initiatief om de processen binnen de Belastingdienst te digitaliseren en te verbeteren.