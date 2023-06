Belastingdienst Curaçao stelt deadline om invorderingsrente te vermijden

WILLEMSTAD – 1 april is de belastingdienst begonnen om een invorderingsrente van 6,75 procent over uitstaande belasting- en premieschulden op te leggen. Belastingplichtigen kunnen deze extra last vermijden door vóór 1 juli een betalingsregeling voor hun volledige openstaande schuld aan te vragen.

Aan de vooravond van deze deadline, roept de belastingdienst belastingbetalers op om hun aanvraag voor een betalingsregeling in te dienen.

Vanwege een toename in het aantal klanten dat een betalingsregeling wil treffen, kunnen er wachttijden ontstaan. De belastingdienst adviseert daarom de aanvraag via email in te dienen.

Wanneer de belastingplichtige zijn verzoek vóór 1 juli indient, zal er geen invorderingsrente worden berekend over de periode van 1 april tot 1 juli. Dit geldt zelfs als de aanvraag pas na 1 juli wordt behandeld. Deze tijdelijke regeling, die geldt voor zowel particuliere als zakelijke belastingplichtigen met een schuld, is bedoeld om de financiële last voor belastingplichtigen te verminderen.

De belastingdienst waarschuwt dat belastingplichtigen die zich niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling houden, alsnog met terugwerkende kracht invorderingsrente in rekening wordt gebracht over het resterende openstaande bedrag.