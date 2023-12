Belastingdienst Curaçao voegt Sentoo toe als betaaloptie

WILLEMSTAD – De Belastingdienst van Curaçao breidt zijn betaalmogelijkheden uit met de introductie van Sentoo, een nieuwe online betaaldienst. Deze stap volgt op de beslissing van MCB en Banco di Caribe om betalingen via Sentoo te faciliteren, aangezien een aanzienlijk deel van het betalingsverkeer van de belastingdienst via deze banken verloopt.

Met Sentoo kunnen belastingbetalers hun aangiftebetalingen voor omzetbelasting, loonbelasting en voorlopige aangifte winstbelasting via de online betaaldienst voldoen. Bijna 85% van de belastingbetalingen wordt gedaan via MCB en Banco di Caribe, wat een belangrijke motivatie was voor deze stap.

Zakelijke belastingplichtigen en hun belastingconsulenten zijn reeds via e-mail geïnformeerd over deze nieuwe betaalmethode, inclusief stapsgewijze instructies in drie talen: Papiamentu, Nederlands en Engels. Klanten van Banco di Caribe kunnen direct gebruikmaken van Sentoo, terwijl klanten van MCB eerst enkele gebruikersrechten moeten aanpassen om de service te activeren.

Bezwaarschriften

Deze verandering is deels ingegeven door de wens om de oorzaken van bezwaarschriften, die vaak gerelateerd zijn aan onjuist verwerkte betalingen, te verminderen. Bij het gebruik van Sentoo wordt het 17-cijferige betaalkenmerk automatisch ingevuld in de bankapplicatie, wat volgens de Belastingdienst de kans op fouten verkleint.

Het gebruik van Sentoo brengt geen extra kosten met zich mee, hoewel de gebruikelijke transactiekosten van de bank nog steeds van toepassing zijn.

Daarnaast is er een werkgroep ingesteld om de mogelijkheden te onderzoeken om de betaling van loonbelasting en sociale premies te combineren tot één enkele betaling. Dit zou de kosten van het betalingsverkeer voor klanten verder kunnen reduceren. Meer informatie over deze ontwikkeling wordt volgend jaar verwacht.