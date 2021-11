Belastingdienst geeft ruim 20 miljoen uit voor software, maar doet nog steeds alles met de hand

49 Gedeeld

WILLEMSTAD – De belastingdienst heeft sinds 2015 ruim 20 miljoen gulden uitgegeven voor software om belastingaanslagen online en geautomatiseerd te kunnen verwerken. Het bedrijf BearingPoint is de leverancier.

De bedragen zijn afkomstig van een overzicht van de minister van Financiën Javier Silvania. Die is woedend op de belastingdienst. Een handjevol belastingambtenaren moet nog steeds alles met de hand doen omdat het systeem niet optimaal werkt. 30.000 aangiftes over 2019 moeten nog worden verwerkt. Per dag komt de belastingdienst niet verder dan zo’n tweehonderd.

