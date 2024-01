Belastingdienst stelt nieuwe deadline voor indienen verzamelloonstaten

WILLEMSTAD – De Belastingdienst heeft aangekondigd dat werkgevers hun verzamelloonstaten voor het jaar 2023 uiterlijk op 1 maart 2024 moeten indienen, anders riskeren zij een boete van NAf 5.000. De wettelijke termijn voor het indienen van de verzamelloonstaat was oorspronkelijk vastgesteld op 1 februari 2024, maar werkgevers krijgen nu uitstel tot 1 maart 2024.

Een “verzamelloonstaat” is een document of rapport dat door werkgevers wordt gebruikt om de totale loongegevens van alle werknemers over een jaar te rapporteren aan de belastingdienst. Dit rapport bevat gedetailleerde informatie over de salarissen, premies en andere bijdragen die aan werknemers zijn betaald of ingehouden. Ook worden persoonlijke en fiscale identificatie van elke werknemer, zoals het cribnummer meegegeven.

De verzamelloonstaat is een essentieel instrument voor de overheid om inkomsten uit loonbelasting en sociale zekerheidsbijdragen te controleren en te innen. Het dient ook om de juistheid te garanderen van de belastingaangiften die door individuele werknemers worden ingediend. Voor werkgevers is het een belangrijk onderdeel van hun fiscale en administratieve verplichtingen. Het niet of onjuist indienen van deze staat kan leiden tot boetes en andere juridische consequenties.

Het op tijd indienen is bedoeld om de uitbetaling van restituties inkomstenbelasting te versnellen. De Belastingdienst zal de loongegevens uit de verzamelloonstaten van tevoren invullen in de aangiften inkomstenbelasting 2023, om fouten te voorkomen en het aangifteproces te vereenvoudigen. Dit moet uitval in het verwerkingsproces verminderen en klanten sneller hun restitutie laten ontvangen.

Vanaf 1 april 2024 zal de Belastingdienst de vooraf ingevulde aangifte beschikbaar stellen aan klanten. Klanten zijn echter verantwoordelijk voor het controleren en indien nodig corrigeren van deze vooraf ingevulde gegevens.

Daarnaast benadrukt de Belastingdienst het belang van het op orde brengen van de salarisadministratie, met speciale aandacht voor het opnemen van cribnummers van alle werknemers. Zonder deze cribnummers kan de verzamelloonstaat niet worden ingediend. Werknemers die hun cribnummer nog niet hebben ingediend bij hun werkgever, kunnen dit nummer vinden in correspondentie van de Belastingdienst of opvragen via een webformulier.