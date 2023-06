Belastingverdrag tussen Curaçao en San Marino ondertekend

WILLEMSTAD – Op woensdag 21 juni heeft Germaine Rekwest, namens minister van Financiën, Javier Silvania, een belastingverdrag met San Marino geparafraseerd om dubbele belasting te voorkomen.

In de afgelopen maanden heeft Curaçao met San Marino onderhandeld over de regels die in overeenstemming moeten zijn met internationale normen. Daarnaast is een uitbreidingsvoorziening geïntroduceerd die het mogelijk maakt om dit verdrag uit te breiden naar andere delen van het Koninkrijk (Aruba, Sint-Maarten en Nederland). Het belastingverdrag werd al in 2017 geparafraseerd, maar bleef liggen nadat Curaçao vragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland) niet had beantwoord.

Inmiddels zijn alle openstaande vragen beantwoord. Het parafraseren van het verdrag wordt in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken afgerond, samen met een uitlegtekst, zodat het kan worden ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken. Hierna begint het ratificatieproces.

Curaçao en San Marino hebben complementaire financiële infrastructuren. Hierbij maakt de Zuid-Europese financiële markt onder andere gebruik van de financiële mogelijkheden die San Marino biedt als financieel centrum. De kennis van deze markt en het aantrekken van investeerders, met Curaçao als hub in de Caraïbische en Latijns-Amerikaanse regio, zijn nauw met elkaar verbonden.

Curaçao en San Marino hebben zich gecommitteerd aan de Minimumnormen van BEPS en zijn vastbesloten om hun financieel-economische relaties in deze context verder te versterken.