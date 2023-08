Bemanning Britse Rotal Navy Engels helpt bij het schoonmaken van Curaçao

Geschatte leestijd: 1 minuut

WILLEMSTAD – Leden van de bemanning van het schip HMS Dauntless van de British Royal Navy hebben gisteren geholpen bij het schoonmaken van het gebied Boca Ascension en bij onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de zeeschildpaddenpopulatie op Curaçao.

Het Engelse marineschip arriveerde afgelopen zondag op Curaçao. Volgens bemanningsleden is ecologie een belangrijk onderwerp. Daarom hielp een deel van de bemanning bij het schoonmaken van de baai, die bij de lokale bevolking bekend staat als Plastic Bay.

Plastic veroorzaakt veel schade aan schildpadden, net als sargassum zeewier. Zoals bekend, is er dit jaar een groot project gestart om schildpadden op Curaçao te onderzoeken, waarvan veel vreemde tumoren hebben.

Onderzoek

Het is bekend dat Sea Turtle Conservation Curacao, in samenwerking met Manuela Tripepi, professor in de biologie aan Jefferson University Philadelphia, een diepgaand onderzoek is gestart naar de uitbraak van fibropapillomatosis (FP), een ziekte die de groene zeeschildpad aantast en een grote bedreiging vormt voor het voortbestaan van deze soort.

Onderzoek in onder andere de baai van Caracasbaai en de noordkust van Curaçao heeft al aangetoond dat 80% van de onderzochte schildpadden tumoren heeft. Ook in Boca Ascension heeft een groot deel van de schildpadden de ziekte, waarbij een percentage van 80% wordt genoemd.