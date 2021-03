Bemanningslid ziek van tanker gehaald

Foto’s: © Dragec

Een bemanningslid van een tanker uit Spanje is vanochtend van boord gehaald nadat hij zijn bewustzijn verloren had. Reddingsorganisatie Citro is op verzoek van de Kustwacht naar de tanker toegevaren.

Die was op weg naar Cartegena in Colombia. Een scheepsagent op Curaçao alarmeerde het RCC-coördinatiecentrum van de Kustwacht.

De RCC heeft de scheepsagent in contact gebracht met een lokale arts. De kapitein van het schip vertelde dat het om een 42-jarige Pakistaan gaat die een maand geleden een ongeval heeft gekregen met zijn hand, maar die nu niet kon lopen.

Op de kade van de Annabaai stond een arts met een ambulance klaar om de patiënt naar het CMC te transporteren. De Tanker “ Nada” is verder richting Colombia gevaren.