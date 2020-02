1 Delen

Genieten op het strand op Curaçao

Droom je er van om eens naar Curaçao te gaan? Of ben je al eerder op het eiland geweest maar wil je nog eens terug? Wij snappen jou helemaal! Maar een reis naar het eiland kan nogal in de papieren lopen. Dus ben je op zoek naar een goedkope vakantie naar Curaçao, lees dan in dit artikel alle tips.

Curaçao, het eiland dat bekend staat om haar mooie baaien met witte zandstranden. Een helderblauwe zee vol tropische vissen. Architectuur in alle kleuren van de regenboog. Bijna iedere dag van het jaar zon en een aangename temperatuur. En het eiland met de leukste strandfeestjes en ‘happy hours’. Kortom, Curaçao heeft alle ingrediënten voor een heerlijk ontspannen vakantie!

Hoe vind je een goedkope vakantie naar Curaçao?

Wist je dat een vakantie naar Curaçao regelmatig minder kost dan een week in een chalet op een Italiaanse camping in het hoogseizoen? Kun je nu helemaal niet meer wachten om in het vliegtuig te stappen om Curaçao te bezoeken, maar heb je een krap budget? Hier volgen een aantal tips om toch voor een leuke prijs het eiland te bezoeken.

Kies een voordelige reisperiode

Het klinkt alsof je een open deur intrapt, maar met deze tip kun je vaak enorm besparen op jouw vakantie. Vermijd schoolvakanties wanneer je goedkoop op reis wilt naar Curaçao. Met name de periode rond Kerst en de jaarwisseling is mega duur. Houd ook de lokale feestdagen op Curaçao in de gaten, vakanties naar het eiland tijdens de carnavalperiode zijn bijvoorbeeld erg in trek. Dit zal de prijs voor een reis doen stijgen.

Gekleurde panden op de Handelskade

Last minute boeken

Touroperators reserveren vaak een x aantal stoelen per vlucht in een vliegtuig voor hun eigen vakantiegangers. Ook wordt er regelmatig in grote accommodaties een bepaald percentage kamers ‘geblokt’ voor gasten van een specifieke touroperator. Deze stoelen en kamers worden hoe dan ook bij de touroperator in rekening gebracht door de luchtvaartmaatschappijen en hoteliers, ook al zijn ze niet bezet. Dit kost de touroperators veel geld, ze verkopen daarom liever hun pakketreis voor een lagere prijs, dan dat de betreffende kamers en vliegtuigstoelen leeg blijven.

Hier kun jij je voordeel mee doen. Vlak voordat de vertrekdatum nadert gaan touroperators stunten met hun prijzen, om de lege plekken alsnog te vullen en daardoor in ieder geval nog iets te verdienen. Heb je dus al vakantie of ben je flexibel: dit is je kans om een fantastische last minute vakantie te scoren!

Nadeel is wel dat jij als consument geen inzicht hebt in de actuele vraag naar reizen naar Curaçao. Is er een grote vraag naar reizen op het moment dat jij naar Curaçao wilt, dan kan een touroperator ook haar prijzen verhogen in plaats van verlagen. Dan ben je ineens niet meer zo voordelig uit. Het blijft dus een gok!

Profiteer van vroegboekkorting

Weet je nu al zeker dat je over een jaar naar Curaçao wilt gaan? Veel touroperators belonen snelle beslissers met een fikse vroegboekkorting. Sla je slag en boek dus op tijd, dit kan tot honderden euro’s schelen op een vakantie.

Een ander voordeel van ver van te voren boeken is dat je nog ruime keuze hebt uit alle accommodaties. Zo is de kans groter dat je een goede prijs/kwaliteit verhouding bedingt.

Pakketreis versus los vliegticket

Een touroperator die een pakketreis aanbiedt heeft als voordeel dat zij in grote getale de inkoop doet. Doordat zij veel vliegtuigstoelen en hotelkamers afnemen kunnen zij vaak inkoopkorting bedingen bij de airlines en hoteliers. Door een pakketreis (vluchten inclusief accommodatie) te boeken profiteer jij hier van mee.

Het strand van Grote Knip, Foto: Inge Poorthuis

Maar is er een ‘ticket sale’ bij de luchtvaartmaatschappij, dan kan het lonen om een los vliegticket te boeken naar Curaçao. Een accommodatie vind je tegenwoordig eenvoudig online op de diverse platforms, maar ook touroperators bieden vaak losse accommodaties aan. Het voordeel hiervan is dat je een zeer ruime keuze uit verschillende accommodaties hebt. Een touroperator kan immers niet alle hotels en appartementen op heel Curaçao in haar assortiment opnemen.

Neem mee wat op Curaçao duur is

Curaçao is een eiland, en -bijna- alles moet dus geïmporteerd worden. Soms zelfs vanuit Nederland. Het vervoer van producten is natuurlijk niet gratis en zal worden doorberekend in de prijs die jij betaalt in de winkels op Curaçao. Zo kan bijvoorbeeld een fles zonnebrandcrème in een toeristenwinkel op het eiland tot wel 3x zo veel kosten dan in Nederland.

Het nadeel van veel spullen meenemen vanuit Nederland is dat je een koffer zult moeten inchecken. Dit levert extra kosten op. Overweeg wat voor jou het meest voordelig én comfortabel is.

Reis met alleen handbagage

Bij steeds meer luchtvaartmaatschappijen betaal je een toeslag indien je ruimbagage (een grote koffer) mee wilt nemen. Dit drukt het vakantiebudget. Vaak mag je wel redelijk veel handbagage meenemen aan boord. Vraag je af wat je écht nodig hebt voor je reis naar Curaçao. Misschien past dit wel in een trolley of rugtas, dan zou het jammer zijn om een toeslag te betalen voor een koffer.

Reis je met meerdere personen? Dan heb je ook de mogelijkheid om de ruimte in een koffer (en dus ook de kosten hiervoor) te delen.

All-inclusive of appartement met keuken

Wanneer je voor een all-inclusive reis kiest zijn alle maaltijden, snacks en de meeste drankjes inbegrepen bij de reissom. Wel zo overzichtelijk, je weet vooraf precies wat jouw vakantie gaat kosten. En verblijf je tijdens jouw vakantie voornamelijk in het hotel of resort, dan kan dit een voordelige keuze zijn.

Ben je een meer ondernemend type, die van alles wil doen en zien op vakantie, dan kan een all-inclusive reis niet de slimste keuze zijn. Als je meerdere dagen op stap gaat en buiten de deur eet, en daardoor meerdere maaltijden van het geboekte all-inclusive arrangement mist, betaal je in feite dubbele kosten. Je hebt vooraf al voor het all inclusive arrangement betaald en wanneer je in een restaurant iets eet, betaal je daar ook de rekening voor.

Een appartement op basis van logies is dan een voordeliger keuze voor jou. Je kunt zelf je ontbijtjes maken, een picknick lunch voorbereiden of een avondmaaltijd koken. En het geeft je vrijheid om eens buiten de deur te eten.

Een leguaan op Curaçao

Wat kost een reis naar Curaçao?

Nieuwsgierig geworden naar wat een vakantie naar Curaçao nu echt kost? Bekijk hier het actuele aanbod van de mooiste reizen naar dit tropische eiland.

Wat is de goedkoopste periode om naar Curaçao te gaan? De prijs hangt af van vraag en aanbod. Over het algemeen zijn de schoolvakanties en de tijd rond de feestdagen de duurste periodes om op het eiland te verblijven. De maand september wordt vaak als laagseizoen op Curaçao bestempeld. Waar kan ik een goedkope vakantie naar Curaçao boeken? Kijk voor het actuele aanbod voor goedkope reizen naar Curaçao op deze website. Soms kan een last minute reis ook veel voordeel opleveren. Ben ik goedkoper uit als ik all inclusive boek op Curaçao? Dat ligt eraan, ben je veel in je accommodatie tijdens je verblijf op Curaçao en maak je gebruik van alle maaltijden? Dan ben je vaak voordeliger uit. Wil je vaak op pad en eet je daardoor regelmatig buiten de deur? Dan is een all inclusive reis financieel gezien geen verstandige keuze.