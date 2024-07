Algemeen Benno van Leeuwen is nieuwe voorzitter van Ride for The Roses Redactie 05-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Per 1 juli heeft Benno van Leeuwen het Ride for The Roses voorzittersstokje overgenomen van Robbin Martina. De jaarlijkse Walk, Swim, Ride, Surf en Sail for The Roses is onder leiding van Martina uitgegroeid tot een sportief signature event van Curaçao. De volgende Ride for The Roses staat gepland op zondag 26 januari.

Van Leeuwen is vastbesloten om het evenement verder te laten groeien en de beleving van de deelnemers te versterken. Zijn motivatie om de rol op zich te nemen komt voort uit persoonlijke ervaringen met kanker in zijn directe omgeving. Zo draagt zijn vader jaarlijks het gele fighter T-shirt van Ride for The Roses met veel dankbaarheid.

Het bestuur spreekt haar dank uit aan Robbin Martina voor zijn toegewijd leiderschap gedurende de afgelopen negen jaar. Ondanks de uitdagingen veroorzaakt door Covid, die resulteerden in het annuleren van de Ride for The Roses voor twee opeenvolgende jaren, heeft de stichting haar duurzaamheid bewezen. Organisaties die maandelijks afhankelijk zijn van bijdragen van de Ride, ontvingen ook in die periode hun geldelijke toekenningen zoals gebruikelijk. De gehele gemeenschap van Ride for The Roses wil Martina bedanken voor zijn inzet, leiderschap en harde werk.

De stichting Ride for The Roses heeft als primair doel geld op te halen om stichtingen te ondersteunen die mensen die met kanker te maken krijgen. Daarnaast zijn het doorbreken van het taboe, het faciliteren van educatie en het stimuleren van communicatie over het onderwerp, ook doelstellingen van de stichting. Dit al zo sinds de eerste editie van de Ride in 2004.