Benny Sevinger verlaat de gevangenis, maar blijft verdachte

Foto’s NoticiaCla – vrijlating Benny Sevinger

ORANJESTAD – De Arubaanse politicus Benny Sevinger heeft na twee maanden de deuren van de gevangenis op Aruba achter zich dichtgetrokken. Hij werd met gejuich ontvangen door een grote schare familieleden, vrienden en politieke volgelingen van de AVP.

De oud-minister wordt verdacht van gesjoemel met de toewijzing van overheidsterreinen ten tijde van het kabinet Mike Eman, tussen 2009 en 2017. Sevinger werd tijdens zijn detentie gekozen als volksvertegenwoordiger. Nu hij weer op vrije voeten is, wil hij alsnog het parlement in. Sevinger blijft verdachte in zijn corruptiezaak.

