Benzine Curaçao omlaag, diesel omhoog

De prijs voor een liter benzine gaat morgen een cent omlaag. Een liter kost dan aan de pomp 2,27 gulden. Diesel gaat vier cent omhoog en kost vanaf morgen 1,69.

Normaal gesproken worden de prijzen aangepast op de eerste dinsdag van de maand, maar toezichthouder BTP&U schuift die datum een week naar voren, als de eerste dinsdag van de maand laat valt.

Water en stroom

De prijzen voor elektriciteit blijven vrijwel gelijk. Een kiloWattuur blijft 61 cent in de eerste verbruiksgroep tot 250 kwu. Twee cijfers achter de komma is er sprake van een lichte stijging.

Water gaat forser in prijs omhoog. Een kuub kost vanaf 1 oktober 8,48 gulden in de eerste verbruiksgroep tot 9 kuub. Dat was afgelopen maand 8,16 gulden, een prijsverhoging derhalve van 32 cent.