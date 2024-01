Benzine dubbeltje duurder

WILLEMSTAD – Benzine op Curaçao gaat dinsdag 30 januari iets meer dan tien cent per liter omhoog. Aan de pomp wordt de prijs 2,05 gulden. Dat maakt toezichthouder Bureau Post en Telecom vandaag bekend. De prijsstijging is het gevolg van de prijs op de wereldhandelsmarkt.

Diesel gaat bijna een cent omlaag. In plaats van afgerond 1,89 betaal je na dinsdag 1,88 gulden. De prijs van diesel is gebaseerd op de voorraadprijs, die vorig jaar goedkoper is ingekocht.

Stroom

De prijs voor een kilowattuur stroom gaat donderdag 1 februari met bijna twee cent omlaag. De nieuwe prijs wordt afgerond 64 cent. Die prijs geldt voor de eerste 250 kilowatt uur.

Wie meer verbruikt moet meer betalen per geleverde stroomeenheid na het eerste verbruik van die 250 kilowattuur. Zo is de volgende honderd kilowattuur afgerond bijna 75 cent en wie nog meer verbruikt, moet op dat meerverbruik ruim 79 cent per kilowattuur betalen.

Water

Water gaat fors omhoog. Duizend liter kost vanaf donderdag afgerond 9,16 gulden. Dat is afgerond 41 cent duurder per kuub voor de eerste negen kuub.

Ook hier geldt het progressieve tariefsysteem, waarbij de volgende schaal een prijs kent van 14,30 gulden. Dat was 13,89 gulden. Wie meer dan twaalf kuub verbruikt, moet 16,25 per 1000 liter water over dat meerverbruik afrekenen.