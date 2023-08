Benzine en diesel 13 cent omhoog

WILLEMSTAD – De internationale prijzen van ruwe olie en brandstof blijven stijgen, waardoor de prijs op Curaçao omhoog gaat. 13 cent in september voor zowel diesel als benzine, volgens minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling.

Aan de pomp moet de automobilist vanaf komende dinsdag 29 augustus 2,44 gulden betalen, terwijl dieselrijders 1,74 gulden per liter kwijt zijn.

Ruwe olie

Tot op heden zijn de internationale prijzen van ruwe olie sinds juli blijven stijgen. In vergelijking met juli is de prijs in juni ook aanzienlijk gestegen tot een gemiddelde van 76 dollar per vat. Voor augustus wordt verwacht dat de prijs verder stijgt naar ongeveer 82 dollar per vat gemiddeld.

Component

De stijging van de brandstofprijzen heeft niet alleen te maken met de internationale inkoopprijs, maar ook met de bijdrage van de brandstofbeveiligingscomponent, die in juli opnieuw is geïntroduceerd.

De ministerraad had besloten dat Curoil en RdK tijdelijk de operationele kosten van deze component voorfinancieren. In juni 2023 liep deze tijdelijke voorfinanciering af en werd de component weer geleidelijk geïntroduceerd als onderdeel van de brandstofprijs.