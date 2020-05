Benzine en diesel blijft gelijk

27 Gedeeld

Willemstad – De benzineprijs blijft in juni hetzelfde, een liter kost dan nog steeds 1,76. Ook diesel blijft in prijs gelijk en kost 1,37. Vorige maand daalde de prijs nog fors vanwege een verminderende vraag naar brandstof door de coronacrisis.

Het tarief van elektriciteit en water blijft net als vorige maand ongewijzigd. Water kost 7,75 per kuub, stroom 53 cent per kilowattuur in de eerste tariefgroep.

