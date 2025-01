Economie Benzine en diesel duurder, stroom en water goedkoper Dick Drayer 24-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Komende dinsdag, 28 januari worden benzine en diesel op Curaçao duurder. Tegelijkertijd dalen de tarieven voor elektriciteit en water vanaf zaterdag 1 februari. Dit maakt de Regulatory Authority of Curaçao (RAC) bekend.

De prijs voor benzine, stijgt met iets meer dan twee cent per liter, terwijl diesel met zeven cent per liter toeneemt. Aan de pomp moet vanaf dinsdag 2,07 gulden betaald worden voor een liter benzine. Diesel komt op bijna 2,07 gulden. De prijsstijging wordt toegeschreven aan hogere internationale inkoopkosten van beide brandstoffen.

Voor elektriciteit en water heeft RAC aangegeven dat de prijzen dalen door verschillende factoren. Bij elektriciteit is er een lichte stijging in de brandstofkosten voor productie, maar dit wordt gecompenseerd door de eliminatie van een component in de tarieven die sinds oktober 2024 werd toegepast om operationele kosten van de BOO-centrale te dekken. Dit zorgt voor een daling van twee cent per kilowattuur. In de goedkoopste tariefgroep betaal je dan afgrond 57 cent.

De tarieven voor water dalen met dertien cent per kubieke meter. Duizend liter in de goedkoopste tariefgroep komt dan afgerond op 8,13 gulden. De daling komt voort uit lagere elektriciteitskosten voor de productie van water en een correctiefactor voor december 2024 die positief uitpakt.