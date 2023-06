Benzine en diesel met tien cent omlaag

WILLEMSTAD – Benzine en diesel gaan volgende week in prijs omlaag. Benzine met bijna een dubbeltje per liter. Aan de pomp wordt de prijs 2,28 gulden, tegen 2,38 deze maand. Dat maakt toezichthouder Bureau Post en Telecom vandaag bekend.

Diesel daalt ook bijna tien cent per liter. Nu is dat nog bijna 1,71 gulden, dinsdag betaal je ruim 1,61 gulden per getankte liter.

De daling van de brandstofprijzen vanaf 4 juli is vooral het gevolg van een lagere aankoopprijs.

Garantie

In de brandstofprijs is een component ingebouwd die ervoor zorgt dat er een reserve is om ten allen tijde brandstof in te kunnen kopen. Vanwege een eerdere voorfinanciering was deze component geschrapt.

In de komende drie maanden wordt die component weer ingevoerd, waardoor de literprijs elke maand twee cent duurder wordt.