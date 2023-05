Benzine komende donderdag omhoog en diesel omlaag

Willemstad – Benzine stijgt komende donderdag 11 mei naar 2,40 gulden per liter, elf cent duurder dan de huidige prijs. De prijs voor diesel daarentegen daalt negen cent per liter en kost vanaf donderdag 1,78 per liter.

De regering Pisas durfde eind vorige maand geen besluit te nemen om de tijdelijke maatregel om geen accijnzen te heffen. De ministers van Economische Ontwikkeling en Financiën stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Om uit de ministeriële impasse te komen bleven de prijzen gelijk tot nader orde. Daar komt nu een eind aan, ook al omdat minister Sylvania berekende dat het niet intrekken van de compensatiemaatregel de schatkist ruimt twaalf miljoen gulden zou kosten.