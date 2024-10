Economie Benzine licht omhoog, diesel gelijk, elektriciteit en water goedkoper Dick Drayer 28-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanaf komende dinsdag stijgen de tarieven voor benzine op Curaçao licht, terwijl de prijzen voor diesel gelijk blijven. De prijzen voor LPG-producten, zoals de 100 lbs en 20 lbs gasflessen, blijven eveneens ongewijzigd. Daarentegen worden de tarieven voor elektriciteit en water verlaagd vanaf 1 november. Dit maakt de Regulatory Authority of Curaçao (RAC) bekend.

De nieuwe prijs voor een liter benzine bedraagt vanaf dinsdag afgerond 2,11 gulden, wat een stijging van ruim drie cent betekent ten opzichte van de huidige prijs van 2,08 gulden. De prijs voor een liter diesel blijft stabiel op 1,73 gulden.

Water en stroom

De RAC, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de prijsontwikkelingen van aardolieproducten en nutsvoorzieningen, benadrukt dat de kleine stijging in de benzineprijs gepaard gaat met een daling van de tarieven voor water en elektriciteit.

Zo gaat stroom in de goedkoopste tariefschijf tot 250 Kilowattuur omlaag van ruim zestig cent naar iets meer bijna 56 cent, een verlaging van vijf cent. In de hoogste tariefgroep, wanneer je meer dan 350 Kilowattuur verbruikt, gaat de prijs voor dat meerverbruik omlaag naar afgerond 71 cent, in plaats van bijna 76 cent.

Ook de waterprijs daalt. Tot negen kuub betaal je voortaan afgerond 8,55 gulden, in plaats van iets meer dan 8,93 gulden. Dit betekent een daling van 38 cent. Grootverbruikers boven twintig kuub, betalen over dat meerverbruik 17,60 gulden. Dat was afgerond 17,99 gulden.

