Benzine omhoog met drie cent, diesel vrijwel gelijk

WILLEMSTAD – Benzine op Curaçao gaat dinsdag iets meer dan drie cent per liter omhoog. Aan de pomp wordt de prijs 2,31 gulden. Dat maakt toezichthouder Bureau Post en Telecom vandaag bekend.

Diesel blijft vrijwel gelijk in prijs, 1,61 gulden per liter. Het verschil zit hem in drie cijfers achter de komma.

De lichte stijging is het gevolg van een iets hogere aankoopprijs op de wereldhandelsmarkt en de doorvoer van de garantiecomponent.

Garantie

In de brandstofprijs is een component ingebouwd die ervoor zorgt dat er een reserve is om te allen tijde brandstof in te kunnen kopen. Vanwege een eerdere voorfinanciering was deze component geschrapt.

Afgelopen maand en de komende twee maanden wordt die component weer ingevoerd, waardoor de literprijs elke maand minstens twee cent duurder wordt.

De prijs voor een kilowattuur stroom gaat dinsdag 1 augustus met twee cent omhoog. De nieuwe prijs wordt dan afgerond 66 cent. Dat meldt Bureau Telecommunicatie en Post.

Die prijs geldt voor de eerste 250 kilowatt uur. Wie meer verbruikt moet meer betalen per geleverde stroomeenheid na het eerste verbruik van die 250 kilowattuur. Zo is de volgende honderd kilowattuur bijna 77 cent en wie nog meer verbruikt, moet op dat meerverbruik ruim 81 cent per kilowattuur betalen.

Water

Water gaat ook omhoog. Duizend liter kost vanaf dinsdag afgerond 9,13 gulden. Dat is afgerond 18 cent duurder per kuub voor de eerste negen kuub.

Ook hier geldt het progressieve tariefsysteem, waarbij de volgende schaal een prijs kent van 14,28 gulden. Dat was 14,11 gulden. Wie meer dan twaalf kuub verbruikt, moet 16,22 per 1000 liter water over dat meerverbruik afrekenen.