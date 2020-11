Benzine zondag drie cent omlaag, diesel 11 cent

Zondag 1 december dalen de prijzen voor benzine en diesel bij de pomp. Een liter benzine gaat drie cent minder kosten en komt uit op 1,89 gulden.

Een liter diesel gaat zelfs fors in prijs omlaag. In plaats van 1,48 gulden nu, betaal je vanaf zondag 1,37 gulden, 11 cent per liter minder. Reden voor de scherpe daling is een goedkopere inkoopprijs.

Water en stroom

De prijs voor elektriciteit daalt ook, zei het dat die marginaal is. Voor de eerste 250 kWh betaal je straks 0,53 cent, dat was 0,54. Water kost vanaf zondag 7,99 per kuub in de goedkoopste gebruikersgroep. Nu is dat nog 8,07 gulden, een daling van acht cent per 1000 liter.