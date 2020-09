Benzineprijs Curaçao licht omhoog

De prijs voor benzine op Curaçao gaat een halve cent om hoog en kost vanaf dinsdag 1,90 gulden per liter. Diesel daalt een cent en komt op 1,50 gulden. Dit meldt Bureau Telecommunicatie en Post.

De prijs voor een kuub water stijgt licht met twee cent. Volgende maand kosten de eerste 9.000 liter net geen 8,21 per kuub.

Elektriciteit gaat licht in prijs omlaag. Een kilowattuur kost in de goedkoopste tariefschaal net iets minder dan 57 cent, dat is 1 cent goedkoper dan deze maand.

Kleine en grote flessen gas blijven in prijs gelijk.