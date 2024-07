Economie Benzineprijs daalt ligt, diesel fors omhoog Dick Drayer 26-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Benzine gaat dinsdag iets meer dan een cent omlaag. Voor een liter aan de pomp betaal je dan afgerond 2,16 gulden. Dit meldt de Regulatory Authority of Curaçao (de RAC, voorheen BTP&U) in haar maandelijkse rapportage. De RAC houdt toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en van nutsvoorzieningen.

Diesel gaat juist in prijs omhoog, iets meer dan een dubbeltje per liter. Nu betaal je nog bijna 1,69 gulden, dat wordt afgerond 1,79 gulden.

De benzine daalt door een iets goedkopere inkoopprijs door Curoil. De dieselinkoopprijs stijgt juist ten opzichte van de vorige maand.

Elektriciteit en water

De prijs voor een Kwh aan stroom gaat per 1 augustus met anderhalve cent omlaag. Voor het goedkoopste tarief tot 250 Kwh moet je vanaf donderdag afgerond 65 cent betalen, nu is dat nog net geen 67 cent. In de duurste tarief groep betaal je straks rum 76 cent, dat was 78 cent.

Water kost vanaf donderdag afgerond 8,88 gulden per 1000 liter. Dat is negentien cent minder dan de afgelopen maand. Grootverbruikers boven twintig kuub, betalen 17,93 gulden over het verbruik in de hoogste groep. Dat was 18,12 gulden.

Productie-mix

De daling van de elektriciteitstarieven is het resultaat van een hogere inzet van de diesel-BOOcentrale in de verwachte productie-mix (diesel/zon/wind) en een lagere correctiefactor over de maand juni.

De aanpassing van de elektriciteitstarieven omvat ook een verhoging van het basistarief met 0,0125 cent voor elke tariefgroep. Deze verhoging is onder andere het resultaat van hogere kosten en investeringen om de stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen en de implementatie van duurzamere energie te faciliteren.

Tegelijkertijd is er een overgang naar economischere brandstoffen, wat een grotere compensatie betekent dan de verhoging van het basistarief. Het basistarief voor water blijft ongewijzigd.

De daling van de watertarieven is het resultaat van lagere elektriciteitskosten voor de productie van water en een lagere correctiefactor over juni 2024.

