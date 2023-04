Benzineprijzen blijven onveranderd

WILLEMSTAD – De regering Pisas heeft geen besluit kunnen of durven nemen over de nieuwe brandstofprijzen voor de maand mei. Naar verluidt is er onenigheid binnen de ministerraad over het voorstel van toezichthouder BTP.

Dat heeft te maken met het elimineren van de tijdelijke maatregel om geen accijnzen te heffen. Die is afgelopen maand precies na een jaar ingetrokken, waardoor benzine en diesel bovenop een eventuele maandelijkse prijsaanpassing nog eens rond de 25 cent duurder wordt.

Benzine kost nu 2,29 gulden per liter en diesel 1,87 gulden. Daar zou dus minimaal een kwartje bovenop komen in mei.

Maar zelfs dat gaat voorlopig niet gebeuren. Om uit de ministeriële impasse te komen blijven de prijzen gelijk tot nader orde, zo is meegedeeld door de ministerraad.

Water en stroom

De nieuwe prijzen voor water en stroom zijn wel bekend gemaakt. Water gaat 22 cent omlaag per kubieke meter. De eerste negen kuub kost dan 9,33 gulden in plaats van 9,55 gulden.

Ook elektriciteit gaat omlaag. Een kilowattuur kost in de verbruiksgroep tot 250 kilowattuur vanaf 1 mei iets minder dan 64 cent. Dat is nu nog 67 cent, een verschil van drie cent.