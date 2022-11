Beoogd exploitant raffinaderij Curaçao lijkt Venezuela te helpen Amerikaanse sancties te omzeilen

MIAMI (AP) – Een bedrijf met een kantoor in Houston en CPR, een ander bedrijf dat eigendom is van twee Amerikaanse staatsburgers en beoogd opvolger voor de exploitatie van de Isla raffinaderij opo Curaçao lijken Venezuela te helpen de Amerikaanse sancties te omzeilen en stilletjes miljoenen aan aardolieproducten te vervoeren aan boord van de in Iran gebouwde tanker Colon.

De inspanningen om de sancties te omzeilen zijn gecentreerd rond deze Isla-raffinaderij en aangrenzende olieterminal op Bullenbaai, dat tot 2019 een belangrijk scheepvaartknooppunt was voor het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA.

Op 28 september loste de onder Togo-vlag varende tanker Colon 600.000 vaten stookolie op de Bullenbaai-terminal, die wordt geëxploiteerd door het staatsraffinaderijbedrijf Refineria di Kòrsou in samenwerking met een nieuw bedrijf, Caribbean Petroleum Refinery, eigendom van twee Venezolanen met Amerikaanse dubbele nationaliteit.

RdK bracht een persbericht uit waarin de aankomst van de Colon werd gevierd als een “historisch moment” – en zei dat het de eerste levering was voor de gereactiveerde terminal, die tot zeven miljoen vaten olieproducten kan opslaan.

Venezuela

Hoewel de persrelease geen melding maakte van de oorsprong van de stookolie, heeft de in Iran gebouwde tanker Colon het afgelopen jaar uitsluitend tussen havens in Venezuela gependeld. Scheepsvolggegevens laten zien dat de Colon twee dagen voor aankomst op Curaçao zijn gigantische zwart-rode romp laadde in de haven van Amuay, de thuisbasis van de grootste raffinaderij van Venezuela.

De oliezending lijkt in strijd te zijn met de geest – zo niet strikt de wet – van de Amerikaanse sancties tegen Venezuela die sinds 2019 tevergeefs zijn gericht op het afzetten van president Nicolás Maduro.

Nu de socialistische regering van Maduro wordt gemeden als financiële paria in het westen, heeft PdVSA zijn toevlucht moeten nemen tot steeds complexere transacties om olie te verplaatsen die is geproduceerd uit de enorme aardoliereserves van het OPEC-land – ’s werelds grootste.

Maar tot nu toe gingen veel van die transacties gepaard met sterk verdisconteerde betalingen in cryptocurrencies door Russische oligarchen, lege vennootschappen in plaatsen als Hong Kong en “spooktankers” die hun verplichte transponders uitschakelen om ontdekking door de Amerikaanse autoriteiten te voorkomen.

Gokken

Daarentegen heeft Curaçao, wiens buitenlandse betrekkingen worden afgehandeld door Nederland, een trouwe bondgenoot van de VS, zich strikt gehouden aan de Amerikaanse sancties, waarbij het zelfs een keer de onverkochte voorraden van PDVSA in beslag nam nadat het huurcontract van de raffinaderij in 2019 afliep om Amerikaanse oliemaatschappijen te betalen die door Venezuela werden gedupeerd.

Autoriteiten op Curaçao gokken mogelijk op lakse handhaving door de regering-Biden , zei Marshall Billingslea, een voormalig hoge functionaris van het ministerie van Financiën die heeft geholpen bij het opstellen van het huidige sanctiebeleid in Amerika.

Tijdens de regering van voormalig president Donald Trump hebben de VS de tegoeden van meer dan 140 Maduro-insiders bevroren en gedreigd met vergeldingsmaatregelen tegen zelfs niet-Amerikaanse bedrijven die betrapt werden op handel in ruwe olie van Venezuela.

Daarentegen heeft president Joe Biden Venezuela sinds zijn aantreden geen aanvullende sancties opgelegd en heeft hij beloofd de bestaande beperkingen terug te draaien als Maduro zinvolle stappen onderneemt om vrije en eerlijke verkiezingen te houden.

“Ze negeren de sancties omdat ze weten dat er onder deze regering geen gevolgen zijn”, zei Billingslea.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat sancties oplegt, reageerde niet op een e-mail van Associated Press waarin om commentaar werd gevraagd.

Verdoezeld

Onder Amerikaanse sancties mogen Amerikanen en Amerikaanse entiteiten geen zaken doen met het Venezolaanse staatsoliebedrijf. Dat verbod wordt echter moeilijker te handhaven naarmate een olievracht vaker van eigenaar wisselt en vermengd wordt met andere zendingen, waardoor de rol van PdVSA als de uiteindelijke begunstigde van elke internationale verkoop wordt verdoezeld.

Uit interne PdVSA-documenten blijkt dat de door de Colon vervoerde lading in september door PdVSA is verkocht aan United Petroleo Corp. Over United, dat vorig jaar in Panama werd geregistreerd, is weinig bekend.

Maar het is dit jaar naar voren gekomen als de op een na grootste klant van PdVSA, met onbetaalde facturen voor olieproducten die in consignatie zijn verkocht voor meer dan 400 miljoen dollar, volgens de documenten, die iemand met kennis van zaken met Associated Press heeft gedeeld op voorwaarde dat de persoon anoniem blijft.

PdVSA reageerde niet op een e-mail waarin om commentaar werd gevraagd.

De lading van de Colon werd gelost in een opslagfaciliteit die eigendom is van staatsraffinaderij van Curaçao, RdK in samenwerking met Caribbean Petroleum Refinery.

CPR

Caribbean Petroleum Refinery werd pas in juni op Curaçao geregistreerd en heeft onder haar directeuren een Venezolaans-Amerikaanse zakenman, Raul Herrera. Een verwante houdstermaatschappij met een gelijkaardige naam vermeldt de directeur Luis Giusti, een andere dubbele nationaliteit die CEO was van PdVSA toen Maduro’s voorganger, Hugo Chavez, in 1998 werd gekozen.

Op de vraag of de zending afkomstig was uit Venezuela, zei Patrick Newton, directeur van RdK, dat zijn bedrijf de Amerikaanse sancties volledig naleeft en dat zijn contracten vereisen dat zijn klanten zich aan dezelfde wetten houden.

Ondertussen zei Herrera dat de betrokkenheid van zijn bedrijf bij de transactie beperkt was tot het leveren van opslag aan de eigenaar van de lading, die hij identificeerde als Knob Trading SA, een in Panama geregistreerd bedrijf dat een kantoor in Houston op zijn website vermeldt.

“We gebruiken geen Venezolaanse producten”, zei Herrera, die ook de president is van een adviesbureau voor leningen in Zuid-Florida. “Wij zijn niet de eigenaren of verkopers van deze lading.”

Giusti reageerde niet op sms-berichten en een e-mail waarin om commentaar werd gevraagd. Knob Trading reageerde niet op herhaalde e-mails waarin om commentaar werd gevraagd en een persoon die het telefoonnummer op zijn website beantwoordde, hing op toen de AP contact opnam.

Het is niet bekend waar de ruwe olie na aankomst op Curaçao naartoe is gegaan.

Bullenbaai-stookolie

en maand later probeerden handelaren de lading echter behoedzaam te lossen en op de markt te brengen voor wederuitvoer als één miljoen vaten Bullenbaai-stookolie – mogelijk een mengsel van verschillende kwaliteiten aangezien Curaçao geen olie produceert.

Dat is volgens een certificaat van oorsprong van 29 oktober, zogenaamd uitgegeven door Caribbean Petroleum Refinery. Een kopie van het certificaat is aan de AP verstrekt door een oliehandelaar die de lading had gekregen van een makelaar die samenwerkte met Knob. Hij sprak op voorwaarde van anonimiteit uit angst geïdentificeerd te worden met een transactie die in strijd is met Amerikaanse sancties.

Het certificaat zou zijn opgesteld door Frank Verhoets, die wordt geïdentificeerd als algemeen directeur van Caribbean Petroleum Refinery. Herrera zei echter dat niemand met die naam bij het bedrijf werkt en noemde het document, waarin de naam van Knob is weggekrast, een duidelijke fraude.

“Helaas zijn er in de branche veel vervalsingen en misleidende informatie”, zei hij.