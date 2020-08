Bericht over sluiting luchthaven Curaçao zorgt voor (onnodige?) verwarring

15 Gedeeld

Foto: Harald Linkels

Willemstad- Een door de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) uitgestuurde brief zorgde op zaterdagavond en zondagochtend voor flink wat verwarring.

De brief draagt als titel ‘Closure of Airport Hato in Curaçao for inbound passengers of all countries’ en gaat in op wat er, met ingang van 14 augustus jl. allemaal niet is toegstaan als het gaat om passagiers die op het eiland aankomen.

Wie echter verder leest in de brief die -in elk geval op het oog- van tegenstrijdigheden aan elkaar hangt, kunnen passagiers uit in elk geval Bonaire en Nederland, nog gewoon naar het eiland afreizen. Voor passagiers uit Nederland geldt wel dat een negatieve testuitslag van een Covid-19 PCR test moet kunnen worden overlegd. Die maatregel is echter niet nieuw.

Crisiscommunicatie

De brief van CCAA bewijst eens te meer dat een goede (crisis)communicatie van belang is. Diverse passagiers maakten zich, na het uitlekken van de brief, zorgen over hun geplande reis naar Curaçao.

De toeristensector op het eiland krabbelt juist voorzichtig weer overeind, door het feit dat passagiers uit Nederland op het eiland welkom zijn. De minste of geringste suggestie dat de luchthaven dichtgaat voor aankomende passagiers, kan leiden tot onzekerheid en annulering van boekingen.

In de brief wordt verder melding gemaakt van een ‘absolute’ grens aan 10.000 aankomende passagiers per maand, maar ook dat getal is niet echt nieuw. Daarnaast bestaat er twijfel over de handhaving van de maatregel, die nauwelijks te controleren is.

De redactie van ABC Online Media, waartoe ook Curacao.nu en Koninkrijk.nu behoren, is nog in afwachting van een nadere toelichting van de competente autoriteiten op Curaçao.