WILLEMSTAD – De rechter vangrail bij Burger King in Salina is gerepareerd. Dit laat de dienst openbare werken weten. Dit was nodig, omdat de vangrail beschadigd was geraakt door een ongeval dat afgelopen weekend plaatsvond.

Het beschadigde deel van de vangrail vormde een gevaar voor het verkeer, omdat het op de weg kon terechtkomen. Op zaterdag 21 maart is de reparatie verricht.