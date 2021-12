Besmettingen nemen toe op Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Maarten

In de week van 16 tot 22 December kregen 941 mensen op de zes eilanden in het koninkrijk een positieve testuitslag. Dat is volgens het RIVM een stijging van 116 procent vergeleken met een week eerder. Curaçao meldde afgelopen week met 425 nieuwe positieve testuitslagen de meest nieuwe infecties.

Tussen 22 december en Eerste Kerstdag kwamen er op Curaçao nog eens 540 mensen bij die positief testen. De gezondheidsautoriteiten hebben vrijdag bevestigd dat ook op Curaçao de omikronvariant van het coronavirus is vastgesteld.

Curaçao wil een verdere stijging tegengaan door zo snel mogelijk iedereen op het eiland van 18 jaar en ouder een boosterprik te geven.

Aruba en Bonaire

De incidentie is op zowel Aruba (294 personen per 100.000 inwoners), als Curaçao (259 personen per 100.000

inwoners) en Sint Maarten (117 personen per 100.000 inwoners) afgelopen week fors gestegen.

Op Bonaire (319 personen per 100.000 inwoners) is de incidentie afgelopen week weer gestegen na een forse daling gedurende afgelopen maand. De Omikron-variant is afgelopen week op Aruba in meerdere monsters gedetecteerd in de lokale kiemsurveillance middels PCR.

De variant is zowel bij toeristen als lokale inwoners zonder reisgeschiedenis gedetecteerd, een sterke aanwijzing voor lokale transmissie van betrokken variant op het eiland. De kiemsurveillance wordt de komende weken op alle eilanden geïntensiveerd.

Saba en Statia

Afgelopen week zijn er drie nieuwe covid19-infecties op Saba gemeld. Op Sint Eustatius zijn afgelopen week

geen nieuwe infecties gemeld.