Bestel een kado voor iemand op Curaçao via CuracaoKado

Positieve impuls voor inwoners van Curaçao! CuracaoKado.nl is vanaf 1 Juli online gegaan

CuracaoKado.nl is een webshop waar Curaçaose ondernemers leuke kado’s online aanbieden die aan inwoners van Curaçao gegeven kunnen worden. Iemand die een kado wil geven aan iemand op Curaçao hoeft deze nu niet meer op te sturen of zelf mee te nemen uit het buitenland. De kado ontvanger haalt het kado gewoon dezelfde dag op bij de winkel op Curaçao.

Uniek concept

Dit unieke concept is nog niet aanwezig op Curaçao. “Het mes snijdt namelijk aan twee kanten”, vertelt Marc Verkade, een van de oprichters van CuracaoKado.nl. “De lokale ondernemer op Curaçao biedt haar producten of diensten online aan en ontvangt feitelijk extra omzet uit het buitenland want het kado wordt direct online betaald. De meeste ondernemers hebben nu geen eigen webshop en door CuracaoKado.nl wordt het afzetgebied van de ondernemers enorm vergroot. En je kunt nu dus vanuit het buitenland

heel gemakkelijk kado’s geven aan mensen op Curaçao.”

Een kado voor iedereen

CuracaoKado.nl is ontwikkeld met het idee om mensen in Nederland een kado te laten geven aan iemand op Curaçao. Er wonen veel Curaçaoënaars in Nederland die hun familieleden of vrienden op Curaçao graag een kado willen geven als ze jarig zijn, een baby geboren is, gaan trouwen of gewoon zomaar. Maar denk ook aan familieleden van expats, stagiaires, uitgezonden mensen en vakantiegangers, er is namelijk altijd wel een goede reden om iemand een leuk kado te geven!

Verkade gaat verder: “Ik heb al jaren geen kado’s van vrienden gekregen als ik jarig ben maar nu kan iedereen mij een kado geven via CuracaoKado.nl. Mijn vrienden uit Nederland gaan dan naar CuracaoKado.nl, kopen een leuk cadeau en betalen online waarna ik een email ontvang met een QR-code. Met deze QR-code haal ik vervolgens mijn kado in de winkel op. Hoe leuk is dat!” Een kado kan variëren van een fles wijn, whisky, parfum, een bosje bloemen tot een lunch bij een restaurant of een hotelovernachting. Curaçao heeft namelijk heel veel te bieden en de

doelstelling van Curacaokado.nl is dat het zowel de ondernemers op Curaçao als de inwoners wil helpen. Online kado’s geven aan iemand op Curaçao is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

Partners

CuracaoKado is op 1 juli gelanceerd met vele toonaangevende partners zoals o.a. SuperRetail (o.a. Bruna, Top1Toys, Rituals, Jamin en Superkidz), Penha, Servir Frais, Floraçao, Building Depot en Obsession Watersports. Binnen een paar weken worden nog een aantal partners aangesloten en we verwachten dat meer winkels ook hun producten op CuracaoKado willen gaan aanbieden.

Kijk eens rond op www.curacaokado.nl of www.regalokorsou.com en geef aan je familie en vrienden door dat ze daar iets leuks voor je kunnen kopen want een leuk kado, koop je zo!

CuracaoKado.nl / RegaloKorsou.com

[email protected]

