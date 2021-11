Bestelbusje vliegt de mondi in bij zien van politiecontrole

6 Gedeeld

WILLEMSTAD – Bij een controle in de vroege ochtend, op de weg naar Westpunt moest de politie rennend de mondi in. Een chauffeur van een bestelbusje zag de controle en schoot met zijn auto de weg af.

De chauffeur stopte de auto en rende samen met een medepassagier de mondi verder in. Niet veel later wist de politie de twee aan te houden. Een van de twee had geen verblijfspapieren bij zich, maar beiden zijn meegenomen voor verder onderzoek.

