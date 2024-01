Bestrijding eenzaamheid centraal in Appeltjes van Oranje 2024

DEN HAAG – Het Oranje Fonds zet zich in 2024 in voor de bestrijding van eenzaamheid met de Appeltjes van Oranje. Dit jaar is het thema ‘Eenzaamheid verminder je samen’, gericht op het samenbrengen van mensen en het actief aanpakken van eenzaamheid. Bijzondere initiatieven die hieraan bijdragen kunnen zich aanmelden voor deze prestigieuze prijs.

Eenzaamheid is volgens de organisatie een groeiend probleem in onze samenleving. Het raakt alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud, en manifesteert zich in verschillende vormen. Het Oranje Fonds zoekt naar projecten die op een unieke, creatieve en betekenisvolle manier eenzaamheid aanpakken, door de kracht van mensen te benadrukken in plaats van hun eenzaamheid.

De Appeltjes van Oranje, die dit jaar voor de 22e keer worden uitgereikt door Koningin Máxima, erkennen en belonen drie initiatieven die bijdragen aan een inclusieve en betrokken samenleving. Deze initiatieven zouden moeten draaien om gelijkwaardigheid en betrokkenheid, waarbij deelnemers en vrijwilligers samenwerken en elkaar ondersteunen.

Elk van de drie winnende initiatieven ontvangt een bronzen beeldje, ontworpen door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro. Dit bedrag kan vrij worden besteed om de doelstellingen van het initiatief verder te ondersteunen.

Organisaties die menen een bijdrage te kunnen leveren aan het thema kunnen zich aanmelden tot 23 februari via de website van het Oranje Fonds. Daarnaast worden er door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd om het thema eenzaamheid onder de aandacht te brengen en te bespreken.