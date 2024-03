Politie en Justitie Bestuurder krijgt boete op weg naar doktersafspraak Redactie 2024-03-06 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Onlangs is een 23-jarige bestuurder beboet voor het rijden met een ongeldig rijbewijs tijdens verkeersovertredingen. De bestuurder dacht dat hij met zijn auto naar een doktersafspraak kon gaan, ondanks dat zijn rijbewijs niet geldig was, zo meldt de Extra.

De rechter legde uit dat de enige plaats waar hij legaal naartoe had kunnen rijden, het loket voor het vernieuwen van zijn rijbewijs was. Tijdens een verkeerscontrole werd de bestuurder aangehouden door de politie, die om zijn documenten vroeg. Hierbij bleek zijn rijbewijs verlopen te zijn.

De beklaagde verklaarde dat hij de auto enkele weken eerder had gekocht en van plan was zijn rijbewijs te vernieuwen. Op de dag van de overtreding moest hij naar een doktersafspraak, en hij dacht dat hij een uitzondering kon maken vanwege het belang van deze afspraak. Maar daar was de rechter het niet mee eens.

De officier van justitie vond de aanklacht bewezen en eiste een boete van 250 gulden. De beklaagde gaf aan dat hij af en toe werk heeft en daardoor de boete niet in één keer kan betalen.

De officier van justitie hield rekening met zijn situatie en bood hem de mogelijkheid de boete in drie termijnen te betalen: drie keer 50 gulden en de laatste betaling 75 gulden.

De rechter vonniste conform de eis van de officier van justitie.